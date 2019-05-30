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فيديو وصور.. تساقط الماء من الشلالات بعد أمطار المدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
هطلت اليوم أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المدينة المنورة.
ووثق مواطنون بالفيديو والصور مشاهد على جنبات الطريق الواصل بين ينبع والمدينة ونزول الماء من الجبال بعد أمطار خفيفة إلى متوسط هطلت على تلك المنطقة بعد المسيجيد.
وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت، اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها نشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظة بدر، ومحافظة العيص، والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.
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