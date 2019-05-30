شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود وكالة المسجد النبوي لاستقبال المصلين في ليلة 27 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال ليلة 27 رمضان بخطة ميدانية متكاملة من جميع الإدارات، ووضع الآليات لتنفيذ الأعمال والمهام المعنية.

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وهيَّأت وكالة الرئاسة كافة الجهود لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين على المسجد النبوي من خلال مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة, ومتابعة الخدمات المُقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة.

وحرصت الوكالة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كافة الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين، ومساعدتهم لقضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة.

وقامت الوكالة بتهيئة 16 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، وتهيئة 100 باب لضمان تيسير وتسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي، وتوفير 16ألف حافظة زمزم, والعمل على انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي من خلال المحافظة على الممرات خالية من أي معوقات للحركة، وذلك تسهيلاً للزائرين والمصلين.