، "الشراري" من مؤتمر مكة: ليس في الإسلام غلوٌّ أو تطرُّف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: عقد المؤتمر في وقت شُوِّهت فيه رسالة الإسلام السامية

أكد الدكتور نواف الشراري المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك وموفد الجامعة للمشاركة في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عن قيم الوسطية والاعتدال؛ أن المؤتمر الذي جاء برعاية كريمة من خادم الحرمين ومن جوار بيت الله الحرام وفي هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، في زمن شُوِّهت فيه رسالة الإسلام الصافية، مبينًا أن بيان قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة وصف لحقيقة الإسلام الذي لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله من سلامة العقيدة والمنهج الشرعي والهدي النبوي من التأويلات والبدع والمحدثات، وهذا ما يميز دين الإسلام العظيم ورسالته الخالدة في السماحة والسلام مع جميع الناس عن غيره من الديانات.

وقال الشراري في تصريح لـ"الخليج 365" إن الوسطية والاعتدال تتمثل في قيم العدل ورفع الحرج والرفق والرحمة والحكمة والطاعة وعمارة الأرض بالخير؛ فليس في الإسلام غلو أو تطرف ولا جفاء أو تفريط؛ لذلك كانت وسطية الإسلام والاعتدال تقوم على منهج فكري وسلوكي أخلاقي مستقى من مَعين النص الشرعي والهدي النبوي ومنهج السلف الصالح.

وأضاف: ويأتي الجميع في هذا المؤتمر الهام لرابطة العالم الإسلامي مشكورة ليقول للعالم أجمع من خلال وثيقة مكة: إن الإسلام دين السلام والوسطية والاعتدال، ولهذه الرسالة السمحة لدينا في جامعة تبوك الكثير من البرامج التي تعزز الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الحنيف، وبتوجيه كريم من مدير الجامعة نسعد اليوم بمشاركة الجميع في هذا المحفل الإسلامي الكبير.