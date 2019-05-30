محمد بن مسعود - الدمام - نقل ٤ منهم للمستشفى لتعرُّضهم لاختناق وحالتهم مستقرّة تمكّن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة من فك احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص إثر حريق اندلع في شقة سكنية بحي المستراح. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي المستراح نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق، وحالتهم مستقرة ولله الحمد. المدينة .. فكّ احتجاز عائلة احتجزهم حريق في شقة سكنية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30 تمكّن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة من فك احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص إثر حريق اندلع في شقة سكنية بحي المستراح. Advertisements وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي المستراح نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق، وحالتهم مستقرة ولله الحمد. 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 06:39 PM نقل ٤ منهم للمستشفى لتعرُّضهم لاختناق وحالتهم مستقرّة نقل ٤ منهم للمستشفى لتعرُّضهم لاختناق وحالتهم مستقرّة تمكّن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة من فك احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص إثر حريق اندلع في شقة سكنية بحي المستراح. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي المستراح نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق، وحالتهم مستقرة ولله الحمد. ، المدينة .. فكّ احتجاز عائلة احتجزهم حريق في شقة سكنية ،

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