، الزعماء يتوافدون على المملكة.. وصول رؤساء تونس ونيجيريا ومالي إلى جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - للمشاركة في القمة العربية والإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي

وصل الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية إلى جدة، اليوم؛ للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس رئيس بعثة الشرف محمد بن محمود العلي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وصل الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إلى جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر رئيس بعثة الشرف السفير تركي بن ناجي العلي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

ووصل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي رئيس بعثة الشرف السفير خالد الخالد، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.