محمد بن مسعود - الدمام - باشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها لمتابعة الأوضاع تسبّبت رياح قوية مصحوبة بالغبار قبل قليل على شمال منطقة جازان في حجب الرؤية بشكل كبير على الطريق الدولي والطرقات العامة والداخلية. وباشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها على الطرقات واستعدّت بجهودها لمتابعة الأوضاع وسط الغبار الشديد. شاهد.. غبار كثيف يحجب الرؤية على طرقات شمال جازان محمد المواسي الخليج 365 2019-05-30 تسبّبت رياح قوية مصحوبة بالغبار قبل قليل على شمال منطقة جازان في حجب الرؤية بشكل كبير على الطريق الدولي والطرقات العامة والداخلية. Advertisements وباشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها على الطرقات واستعدّت بجهودها لمتابعة الأوضاع وسط الغبار الشديد. 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 06:32 PM باشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها لمتابعة الأوضاع باشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها لمتابعة الأوضاع تسبّبت رياح قوية مصحوبة بالغبار قبل قليل على شمال منطقة جازان في حجب الرؤية بشكل كبير على الطريق الدولي والطرقات العامة والداخلية. وباشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها على الطرقات واستعدّت بجهودها لمتابعة الأوضاع وسط الغبار الشديد. ، شاهد.. غبار كثيف يحجب الرؤية على طرقات شمال جازان ،

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