، نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "محزري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي أمير منطقة جازان؛ لوالد وذوي الشهيد العريف حسن بن عبده محزري - رحمه الله - أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدوّن في سجلات التاريخ بفخر.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.