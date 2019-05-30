طريقة حذف راتب الزوجة من دخل حساب المواطن

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على معايير صرف الدعم وشروط الاستحقاق المتبعة في البرنامج والتي تتضمن من بينها ضرورة الإفصاح عن دخل الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطن قال فيه: كان ينزل لي الدعم في حسابي من برنامج حساب متابعات الخليج 365 ثم اشتغلت زوجتي فتوقف الصرف، الآن زوجتي تركت العمل وخرجت من التأمينات هل بالإمكان إعادتي إلى وضع الصرف؟

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ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك ، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك ثم الدخول على تفاصيل الطلب ،بيانات التابعين وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى لا توجد وظيفة ثم التوجه إلى أيقونة الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل والضغط على حفظ.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها المستفيدون حول الدخل لكنه يقوم بمطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).