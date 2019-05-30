“طيران ناس” يضيف “آيڤس” إلى قائمة شركائه في برنامج “ناسمايلز”

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

وقع طيران ناس مذكرة تعاون مع شركة آيڤس لتأجير السيارات، لتحقيق أفضل خدمات النقل لعملاء طيران ناس من أعضاء “ناسمايلز”، إذ تمكّنهم العضوية الخاصة بهم من الاستفادة من خدمات شركة آيڤس لتأجير السيارات، ما يعزز مسيرة الخدمات المميزة التي يقدمها الطرفان لعملائهما.

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وتأتي هذه الخطوة امتداداً للارتقاء بتطلعات الضيوف المسافرين، و تأكيداً على استراتيجة طيران ناس في أن نكون الخيار المفضّل للعملاء، من خلال توفير أفضل الخدمات، حيث سيتمكن أعضاء ناسمايلز من جمع النقاط عند استئجار السيارة، (1 نقطة سمايلز لكل 2 ريال يتم إنفاقها مع آيڤس لتأجير السيارات).

واشتملت بنود المذكرة على عدة شروط وأحكام من شأنها تنظيم عملية اكتساب نقاط سمايلز – طيران ناس في فروع “آيڤس”، حيث سيتم تطبيق نسبة جمع النقاط على التعرفة الأساسية للسيارة وتتمثل في الاستفادة من الحجوزات التي تتم من خلال مكاتب شركة التأجير المؤهلة لجمع نقاط سمايلز، كما يتوجب إعلام الموظف المسؤول برغبة عضو ناسمايلز في جمع النقاط قبل إعداد العقد وتوقيعه، إضافة إلى أهمية تزويد الموظف برقم عضوية ناسمايلز عند استئجار السيارة للتمكن من جمع النقاط.

تعدّ قيمة النقاط في برنامج الولاء “ناسمايلز”، من بين الأعلى والأكثر شفافية ضمن برامج الولاء لشركات الطيران في المنطقة،‏ وتم تصميم هذا البرنامج لمكافأة المسافرين مقابل كل رحلة يسافرون بها على متن طيران ناس، حيث يمكن جمع ‏واستبدال نقاط سمايلز من خلال حجز الرحلات، واختيار المقعد المفضل أو وجبة الطعام المفضلة، وشراء الأمتعة الزائدة، أو ‏الاسترخاء في صالات الضيافة في أحد المطارات المختارة ضمن شبكة طيران ناس.