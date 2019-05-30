الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل ورقم سداد الرخصة برقم إقامة، تعتبر خدمات مكتب العمل السعودي من الخدمات الهامة التي تخدم عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكان في السابق يذهب المواطن أو المقيم إلى مكتب العمل السعودي الاستعلام عن سداد رخصة العمل أوالاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، وقد خصصت وزارة العمل والتنمية السعودية من خلال موقعها على شبكة الأنترنت خدمة تجديد أو استخراج رخصة العمل إلكترونيا عن طريق مكتب العمل للاستعلامات يمكنك التعرف على صلاحية الرخصة أو تجديدها ومتابعة كافة البيانات التي سيتم صدورها من البوابة الإلكترونية فعند تسجيل الدخول عليك اختيار خدمات مكتب العمل ومنها خدمة رخص العمل ثم إدخال البيانات وذالك من اجل استعلام عن صلاحية رخصة العمل.

طريقة الاستعلام عن رخصة العمل

أولا قم بالدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا.

ستجد العديد من الاختيارات قم باختيار خدمة رخصة العمل.

ستجد خيارين ( رقم إقامة العامل أو رقم الحدود + رقم السداد ).

قم باختيار رقم إقامة العامل أو رقم الحدود.

قم بملي البيانات المطلوبة من رقم إقامة ورمز تحقق.

ثم الضغط على بحث وستظهر لك النتائج المطلوبة.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

أولا يجب الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الإلكتروني من هنا.

ثم التوجه إلى قسم إصدار أو تجديد رخص العمل وستجدها في القسم الخاص بالخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك كتابة البيانات الخاصة بالعامل المقيم وهى رقم الإقامة.

ثم الضغط على بحث.

سيتم ظهور رقم سداد رخصة العمل الخاصة بالعامل الوافد.

يتم بعدها التوجه إلى مكتب العمل ودفع الرسوم المستحقة واستعلام رخصة عمل جديده وهى لمده عام.

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