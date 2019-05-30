شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «قمم مكة» تؤكد دور السعودية الريادي في الأجندة الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن انعقاد «قمم مكة» (الإسلامية والعربية والخليجية) على مستوى القادة، يعكس مكانة المملكة العربية السعودية العالمية، ودورها الريادي والفاعل فى صناعة الأجندة الدولية، والاحترام الكبير لقيادتها وشعبها. وأضاف آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الخميس): «ستُحقق «قمم مكة» أهدافها لحفظ الأمن والاستقرار».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: «قمم مكة» تؤكد دور السعودية الريادي في الأجندة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.