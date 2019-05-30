شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التشادي يصل جدة للمشاركة في القمة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

وصل الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد إلى جدة اليوم (الخميس) ، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد رئيس بعثة الشرف جميل بن عبدالرحمن ششه ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.