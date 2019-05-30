شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار وسيول على منطقة عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، إنذاراً من نوع «تنبيه متقدم» على منطقة عسير، يشمل محافظات ومراكز، أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال المع، وسراة عبيده، ومحايل.

وحذَّرت الهيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحبوبة بسيول وتساقط للبرد، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت «الأرصاد» أن الحالة الجوية تبدأ عند الساعة: 02:00 من مساء اليوم، وحتى الساعة: 08:00 مساءاً.