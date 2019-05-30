- 1/2
- 2/2
أشادت الشرطة البريطانية بجرأة سائق سيارة أجرة، تصدى للص حاول سرق امرأة مسنة في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.
وذكرت "سكاي نيوز"، الخميس، أن شرطة مانشستر نشرت فيديو يوثق تفاصيل "الهجوم المروع" الذي استهدف فيه لص سرقة حلى ذهبية من امرأة مسنة.
وفي الفيديو، تقترب المرأة المسنة وهي تحمل كيس قمامة من حاوية نفايات خارج منزلها في ضاحية "فالو فيلد" بمانشستر قرابة منتصف النهار يوم 9 مايو.
وبعد لحظات، يتقدّم اللص الذي كان يقود مركبة هوائية نحو المرأة، قبل أن يباغتها ويطرحها أرضاً، في محاولة لانتزاع حلى ذهبية ترتديها.
وفجأة، توقفت سيارة أجرة كانت تمر مصادفة بالمكان، وترجل منها رجل سارع إلى مطاردة اللص الذي فرّ من المكان.
وقال الضابط في الشرطة دانيال كوكس، إن ما تعرضت له المسنة "هجوم مروع"، مضيفاً: "نُفذ في وضح النهار على مرأى ومسمع من آخرين".
وبالفعل أظهرت اللقطات مرور سيارات عدة بجانب مسرح الهجوم، دون أن يكلف أصحابها أنفسهم التوقف، باستثناء سائق سيارة الأجرة.
وقالت الشرطة البريطانية: إن المرأة أصيبت بكدمات خفيفة في معصمها وفخذها، لكنها أكدت أن الآثار النفسية لمثل هكذا جرائم يمكن أن تكون كبيرة.
ودعت المواطنين إلى مساعدتها في العثور على اللص، الذي لم تتمكن من اعتقاله حتى الآن.
بالفيديو.. تصرف بطولي يخلّص مسنة من "قبضة متوحشة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30
أشادت الشرطة البريطانية بجرأة سائق سيارة أجرة، تصدى للص حاول سرق امرأة مسنة في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.
وذكرت "سكاي نيوز"، الخميس، أن شرطة مانشستر نشرت فيديو يوثق تفاصيل "الهجوم المروع" الذي استهدف فيه لص سرقة حلى ذهبية من امرأة مسنة.
وفي الفيديو، تقترب المرأة المسنة وهي تحمل كيس قمامة من حاوية نفايات خارج منزلها في ضاحية "فالو فيلد" بمانشستر قرابة منتصف النهار يوم 9 مايو.
وبعد لحظات، يتقدّم اللص الذي كان يقود مركبة هوائية نحو المرأة، قبل أن يباغتها ويطرحها أرضاً، في محاولة لانتزاع حلى ذهبية ترتديها.
وفجأة، توقفت سيارة أجرة كانت تمر مصادفة بالمكان، وترجل منها رجل سارع إلى مطاردة اللص الذي فرّ من المكان.
وقال الضابط في الشرطة دانيال كوكس، إن ما تعرضت له المسنة "هجوم مروع"، مضيفاً: "نُفذ في وضح النهار على مرأى ومسمع من آخرين".
وبالفعل أظهرت اللقطات مرور سيارات عدة بجانب مسرح الهجوم، دون أن يكلف أصحابها أنفسهم التوقف، باستثناء سائق سيارة الأجرة.
وقالت الشرطة البريطانية: إن المرأة أصيبت بكدمات خفيفة في معصمها وفخذها، لكنها أكدت أن الآثار النفسية لمثل هكذا جرائم يمكن أن تكون كبيرة.
ودعت المواطنين إلى مساعدتها في العثور على اللص، الذي لم تتمكن من اعتقاله حتى الآن.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
05:50 PM
دعت الشرطة إلى مساعدتها في العثور على الجاني
أشادت الشرطة البريطانية بجرأة سائق سيارة أجرة، تصدى للص حاول سرق امرأة مسنة في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.
وذكرت "سكاي نيوز"، الخميس، أن شرطة مانشستر نشرت فيديو يوثق تفاصيل "الهجوم المروع" الذي استهدف فيه لص سرقة حلى ذهبية من امرأة مسنة.
وفي الفيديو، تقترب المرأة المسنة وهي تحمل كيس قمامة من حاوية نفايات خارج منزلها في ضاحية "فالو فيلد" بمانشستر قرابة منتصف النهار يوم 9 مايو.
وبعد لحظات، يتقدّم اللص الذي كان يقود مركبة هوائية نحو المرأة، قبل أن يباغتها ويطرحها أرضاً، في محاولة لانتزاع حلى ذهبية ترتديها.
وفجأة، توقفت سيارة أجرة كانت تمر مصادفة بالمكان، وترجل منها رجل سارع إلى مطاردة اللص الذي فرّ من المكان.
وقال الضابط في الشرطة دانيال كوكس، إن ما تعرضت له المسنة "هجوم مروع"، مضيفاً: "نُفذ في وضح النهار على مرأى ومسمع من آخرين".
وبالفعل أظهرت اللقطات مرور سيارات عدة بجانب مسرح الهجوم، دون أن يكلف أصحابها أنفسهم التوقف، باستثناء سائق سيارة الأجرة.
وقالت الشرطة البريطانية: إن المرأة أصيبت بكدمات خفيفة في معصمها وفخذها، لكنها أكدت أن الآثار النفسية لمثل هكذا جرائم يمكن أن تكون كبيرة.
ودعت المواطنين إلى مساعدتها في العثور على اللص، الذي لم تتمكن من اعتقاله حتى الآن.
، بالفيديو.. تصرف بطولي يخلّص مسنة من "قبضة متوحشة" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تصرف بطولي يخلّص مسنة من "قبضة متوحشة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.