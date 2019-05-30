محمد بن مسعود - الدمام - وارى جثمانه الثرى بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب شيّع أهالي القنفذة الشهيد صافي عوض سعيد الحربي الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينة ووطنه، وأديت صلاة الجنازة على الشهيد ظهر اليوم. وتقدّم المصلين محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان، ودفن بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب. "القنفذة" تودع "الحربي" الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينه ووطنه حسن العيسي الخليج 365 2019-05-30 شيّع أهالي القنفذة الشهيد صافي عوض سعيد الحربي الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينة ووطنه، وأديت صلاة الجنازة على الشهيد ظهر اليوم. وتقدّم المصلين محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان، ودفن بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب. Advertisements 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 04:41 PM وارى جثمانه الثرى بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب وارى جثمانه الثرى بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب شيّع أهالي القنفذة الشهيد صافي عوض سعيد الحربي الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينة ووطنه، وأديت صلاة الجنازة على الشهيد ظهر اليوم. وتقدّم المصلين محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان، ودفن بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب. ، "القنفذة" تودع "الحربي" الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينه ووطنه ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "القنفذة" تودع "الحربي" الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينه ووطنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.