دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وصول أمير الكويت ومستشار سلطان عُمان وشقيق ملك المغرب إلى جدة

وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى جدة، اليوم الخميس؛ للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

كان في استقبال أمير الكويت بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل (مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة)، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

إلى ذلك، وصل الأمير مولاي رشيد (شقيق ملك المغرب، محمد السادس) إلى جدة اليوم، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

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كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز (نائب أمير منطقة مكة المكرمة) والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم.

كما استقبله أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب رئيس بعثة الشرف عبدالله بن سعد الغريري, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

ووصل إلى جدة أيضًا السيد شهاب بن طارق آل سعيد (مستشار سلطان عمان، قابوس بن سعيد)، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأمين محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان رئيس بعثة الشرف عيد بن محمد الثقفي، ومدير شرطة منطقة مكة، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمنطقة.