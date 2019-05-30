الفريق عبدالفتاح البرهان يُمثل السودان في قمتي مكة

يُمثل رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، دولة السودان في القمتين العربية والإسلامية، المقرر عقدهما في مكة اليوم الخميس وغدًا.

ومن المُقرر أن يصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم للمملكة العربية السعودية، على رأس وفد السودان؛ للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية.

وقال المجلس العسكري السوداني، في بيان له اليوم الخميس، إن زيارة البرهان للسعودية، تأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمتين، اللتين تستضيفهما المملكة بمكة المكرمة يومي الـ30 والـ31 من مايو الجاري.