رئيس جزر القمر والبرهان في جدة لحضور قمتي مكة

وصل رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي إلى جدة، اليوم الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستعقدان في مكة المكرمة، اليوم وغدًا.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

كما وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، إلى جدة، اليوم، لحضور قمتي مكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن جعفر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.