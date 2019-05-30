السيسي يطير إلى السعودية لحضور قمتي مكة

يصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغدًا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس في القمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة بالقمة العربية الطارئة، تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار.

وعلى الجانب الآخر، أوضح بسام راضي أن انعقاد القمة الإسلامية الـ١٤ يأتي بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، التي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي. وتنعقد القمة الحالية تحت شعار «يدًا بيد نحو المستقبل». ومن المقرر أن يستعرض الرئيس في كلمة أمام القمة الإسلامية، سبل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي، في مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، وكذلك التصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.