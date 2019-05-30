وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال إلى جدة، اليوم الخميس، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقبال رئيس جمهورية السنغال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال رئيس بعثة الشرف فهد بن علي الدوسري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
كما وصل الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نور الدين بدوي إلى جدة، اليوم، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقبال معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس السنغال والوزير الأول بالجزائر يصلان إلى جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.