رئيس السنغال والوزير الأول بالجزائر يصلان إلى جدة

وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال إلى جدة، اليوم الخميس، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال رئيس جمهورية السنغال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال رئيس بعثة الشرف فهد بن علي الدوسري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

كما وصل الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نور الدين بدوي إلى جدة، اليوم، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.