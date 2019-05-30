«الجمارك» تُعلن استمرار العمل بمنافذها خلال إجازة العيد

أعلنت الجمارك السعودية، عن مواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ في جميع منافذها الجمركية «البرية، البحرية، والجوية»؛ وذلك لإنهاء الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، والمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ.
وتدعو الجمارك جميع الجهات ذات العلاقة بإجراءات التخليص على البضائع من مستوردين ومصدرين ووكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين، إلى الاستفادة من هذا التنظيم؛ لإنهاء إجراءات البضائع الواردة والصادرة عبر المنافذ الجمركية «البرية، الجوية، والبحرية».
ويأتي ذلك حرصًا من الجمارك السعودية على تقليص فترة بقاء البضائع في المنافذ الجمركية، ولتفادي حدوث أي تكدس بعد انتهاء إجازة العيد، وضمانًا لاستمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف؛ مما يُسهم في توفير السلع وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.
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