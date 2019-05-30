«القمة الإسلامية» بمكة تتبنى استئناف الحوار الباكستاني-الهندي

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله أن يتم استئناف حوار حقيقي بين باكستان والهند، بحيث يشكل أداة جوهرية ومبنية على النتائج في معالجة جميع القضايا العالقة، وفي طليعتها نزاع جامو وكشمير.

وأكد -خلال اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية في مكة المكرمة- الموقف المبدئي للمنظمة التي تدعم على نحو تام أبناء شعب جامو وكشمير في كفاحهم من أجل حقوقهم المشروعة.

وأعرب -خلال اجتماع فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير لمنظمة التعاون الإسلامي- عن أمله أن يترجم تضامن دعم الدول الأعضاء في المنظمة إلى تدابير عملية وفعلية لمساعدة الشعب الكشميري.

ودعا الاجتماعُ الهندَ إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير، التي تعلن أن التصرف النهائي لولاية جامو وكشمير سيتحدد وفقًا لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال نهج ديمقراطي يتمثل في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة.

ورحب الاجتماع بالتوصيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة حول كشمير الصادر في يونيو 2018، الذي يدعو إلى الإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كشمير، كما دعا الهند إلى السماح للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، ولبعثة منظمة التعاون الإسلامي، بتقصي الحقائق والفرق الدولية لحقوق الإنسان الهيئات الإنسانية بزيارة كشمير.