«إمارة مكة»: 40 مليون راكب استخدموا النقل الترددي من الحرم وإليه

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عدد الركاب الذين تم نقلهم من المسجد الحرام وإليه منذ الـ30 من شعبان حتى نهاية يوم 23 من رمضان؛ الذى بلغ أكثر من 39.8 مليون راكب عبر النقل الترددي بزيادة 7.7% عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 1.6 مليون مركبة بزيادة 4.11% عن العام الماضي.
ونُقل أكثر من 6.2 مليون راكب من مواقف أجياد المصافي، فيما تم نقل أكثر من أربعة ملايين راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبدالعزيز تم نقل 2225088 راكبًا. أما محطة جرول فنقلت 4404263 راكبًا، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 1547022 راكبًا، ومحطة أجياد أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13515189 راكبًا، وأخيرًا محطة ريع بخش التى نقل منها أكثر من 6.1 مليون راكب.
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