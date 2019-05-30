خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ليتوانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لناوسيدا، أعرب خلالها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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