أمين عسير يستعرض البرامج الصيفية مع صندوق الاستثمارات العامة

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الدكتور حسام الدين مدني، ضمن فريق صندوق الاستثمارات العامة. واستعرض الحميدي خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بمقر الأمانة الميز النسبية للمنطقة والمقومات الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبيئة والتراثية، مؤكداً أن إمكانات المنطقة التنموية ستكون متاحة لتوجهات صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ برامجه ومشاريعه في عسير لتكون فرص الاستثمار التنموي فيها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما تم استعراض خطة البرامج والفعاليات التي ستطرح خلال صيف هذا العام، وأهمية الشراكة التنموية للوصول لشرائح المجتمع بصورة مباشرة تعكس فعليا ما تستهدفه مثل هذه البرامج والفعاليات الحيوية من تنمية اقتصادية وفق تطلعات الدولة، ووفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020.



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