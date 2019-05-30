السعودية اليوم / برامج ومناشط دعوية وتوعوية في السنغال للشؤون الإسلامية



الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

قام موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لدولة السنغال، المشارك ضمن برنامج الإمامة في رمضان، الشيخ زياد بن منصور القرشي، بزيارة لمركز الكتاب والسنة في العاصمة دكار، واطلع على البرامج التعليمية التي يقدمها المركز للطلاب، والذي يحتوي على أربع مراحل تعليمية: الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويدرس فيه أكثر من ثمان مئة طالب، حيث ألقى فضيلته كلمتين توجيهيتين لطلاب المركز، الأولى عن فضل طلب العلم حثهم فيها على الحرص على طلب العلم والاستزادة منه، واحترام المعلمين، ومواصلة الدراسة، وإخلاص النية لله تعالى، والكلمة الثانية عن فضل العشر الأواخر، أكد خلالها على اغتنام هذه الليالي المباركة في الطاعات والأعمال الصالحة من قراءة القران والصدقة والذكر والدعاء وغيرها.

كما حضر الشيخ زياد القرشي المسابقة المحلية للقرآن الكريم التي أقامتها دار الاستقامة بدكار، حيث استمع مع لجنة التحكيم إلى خمسة وأربعين متسابقا وسط تنافس شريف على إتقان وتجويد كتاب الله تعالى في هذا الشهر المبارك، وحث فضيلته القائمين على المسابقة على المواصلة في إقامة مثل هذه المسابقات القرآنية في شهر رمضان المبارك، الذي نزل فيه القرآن الكريم، وشكرهم على هذه الدعوة الكريمة التي لاقت سرور واستحسان الحضور.

من ناحية أخرى، ألقى موفد الشؤون الإسلامية في السنغال الشيخ زياد القرشي محاضرتين في جامع الرجاء، الأولى بعنوان فضل العشر الأواخر من رمضان، والثانية بعنوان فضل ليلة القدر، حيث ذكّر المصلين فيها باغتنام هذه الأيام الفاضلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها من العبادة ما لا يجتهد في غيرها من الأيام وفيها ليلة عظيمة وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وقد زاد عدد الحضور عن ما يقارب الخمسمائة مصل.

// انتهى //

16:39ت م

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