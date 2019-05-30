السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يتفقد عدداً من مواقع مشروع إفطار صائم بالمنطقة



نجران 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي أمس، عدداً من مواقع مشروع إفطار صائم في المنطقة، بهدف الاطلاع على ما يقدم بها من وجبات وبرامج دعوية مصاحبة.

ويبلغ عدد مواقع إفطار صائم التي يشرف عليها الفرع بالمنطقة 66 موقعاً، شملت الجوامع والمساجد المكتظة بالمصلين، إلى جانب المواقع التي تقع في الأحياء السكنية وتنفذها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية وفاعلي الخير بالمنطقة.

وأكد مدير فرع الشؤون السلامية بالمنطقة أن مشروع إفطار صائم والتجهيزات المصاحبة له تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والاهتمام بدعوة الجاليات، مشدداً على العاملين بالمواقع أهمية التركيز في بيان وجوب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعليمهم العقيدة الصحيحة، وتبصير الناس في أمور دينهم بالوسطية والاعتدال.

// انتهى //

16:37ت م

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