السعودية اليوم / الدفاع المدني يعلن عن حاجته لعدد من السائقين المؤقتين "نقل ثقيل"



مكة المكرمة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لعدد من السائقين المؤقتين "نقل ثقيل"، لشغر وظائف قيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1440هـ، اعتباراً من تاريخ 15 / 11 / 1440هـ ولمدة شهرين، براتب مقطوع وقدره (6000) ستة آلاف ريال شامل لجميع البدلات.

وسيتم استقبال المتقدمين على الوظائف يوم الاثنين الموافق 7 / 10 / 1440هـ بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة، ولمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك لإجراء اختبارات القبول.

وعلى الراغبين التقدم للوظائف استيفاء الشروط التالية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعدم إنهاء خدمات المتقدم لأسباب مسلكية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، و أن لا يقل عمر المتقدم عن (23) عاماً ولا يزيد عن (58) عاماً، وأن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الابتدائية، وأن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً على رأس العمل، وأن يوقع تعهد خطي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة.

ويفضل التخصصات التالية (سائق شيول ـ دركتر ـ ونش الكتروني ـ لوري تريلا أربع محاور ـ فني دراجات نارية)، كما يفضل من لديه خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال.

وعلى المتقدم إحضار ملف مرفقاً به صورة الهوية الوطنية، صورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، صورة شمسية (3*4) عدد أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، وإحضار تعريف مصدق للمتقدم.

// انتهى //

16:35ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.