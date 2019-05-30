السعودية اليوم / أمانة الشرقية تطلق مبادرة "عيدكم ..عيدنا" لرجال النظافة



الدمام 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

تطلق أمانة المنطقة الشرقية ليلة عيد الفطر المبارك، مبادرة "عيدكم...عيدنا" التي تتضمن توفير كسوة العيد وتوزيعها على رجال النظافة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد الصفيان، أن الأمانة ستطلق ليلة عيد الفطر المبارك مبادرة "عيدنا ..عيدكم" والمتضمنة توفير كسوة العيد لرجال النظافة، وتهدف لرفع الروح المعنوية في نفوسهم، حيث تأتي هذه باب مشاركتهم فرحة العيد ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية، مشيراً الى أن مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بإدارة العلاقات العامة والإعلام سيقوم بتنفيذ المبادرة مع بلديات الحاضرة.

وبين الصفيان، أن رجال النظافة شركاء في التنمية، وخدمة المجتمع وهي رسالة من أمانة الشرقية تود توجيهها لجميع شرائح المجتمع بأهمية هذه الفئة في المجتمع للوقوف معها ومساعدتها في أداء عملها، والمحافظة على النظافة والبيئة ورسم البسمة في وجوههم، خصوصا في الأعياد والأفراح وخلق شعور بأنهم جزء من المجتمع، نظرا للقيمة الاجتماعية للعمل الذي يقومون فيه، والمساهمة في تنمية مجتمعاتنا.

// انتهى//

16:31ت م

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