السعودية اليوم / أمانة الشرقية تستقبل زوار العيد بأكثر من 12 مليون زهرة موسمية وألف فانوس تجميلي لموسم العيد



الدمام 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة، إضافة إلى تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، إضافة الى الانتهاء من أعمال الزينة بتركيب أشكال الإنارة المختلفة على الأشجار وأعمدة الإنارة بالطرق والميادين، ما يضفي على المواقع مناظر جميلة ابتهاجا بمظاهر العيد.

وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن أمانة الشرقية نظمت أعمال النظافة والزراعة وكثفت الرقابة الصحية على المواقع والأسواق، إضافة الى صيانة الإنارة في جميع أنحاء حاضرة الدمام ومختلف البلديات عبر أشكال الزينة في على الطرق والميادين والواجهات البحرية بإنارات وأشكال وألوان مختلفة بعضها يحمل شعار الأمانة وبعضها يعبر عن فرحة العيد، إضافة إلى تزيين أكثر من 1000 عمود إنارة بأشكال تجميلية مختلفة، تحمل شعار موسم العيد، وتهاني وفرح وسرور بهذه المناسبة السعيدة، لتضفي مزيداً من الجمال وبخاصة على الطرق المؤدية إلى الواجهات البحرية والشواطئ، والأماكن السياحية‪.، هذا بالإضافة الى تزيين مباني الأمانة الرئيسية بأنوار الليزر المختلفة والتي تشكل عبارات التهاني بالعيد والفرح والسرور.

وقال أن الأمانة قامت بتهيئة 340 حديقة وساحة بلدية، وكذلك المتنزهات العامة و ثمان واجهات بحرية وكورنيش، من خلال ترتيب المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات وزراعة أكثر من 12 مليون من الزهور الموسمية في كافة حاضرة الدمام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا بالإضافة الى زراعة الآلاف من الاشجار والشجيرات في مختلف الميادين والطرق والساحات، كما تم تركيب عدد 12 مجموعة ألعاب جديدة للأطفال متنوعة الأشكال في عدد من الحدائق، بالإضافة الى مجموعات الألعاب القائمة، وكذلك صيانة دورات المياه وكراسي الجلوس وصيانة مناطق ألعاب الأطفال، إضافة إلى أعمال الإنارة والتشجير.

وبين أنه في الوقت نفسه، تواصل أمانة المنطقة الشرقية برامجها التنفيذية لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال البرنامج الرقابي وفق مجالات الأنشطة من واقع إقبال المستهلكين عليها، وخاصة ما يتعلق برقابة صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية، وكذلك مغاسل الملابس، وضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة طوال العام، مع مراعاة الجوانب الصحية في النشاط من تعقيم الأدوات ونظافة الموقع وضرورة تواجد الشهادات الصحية للعاملين في المنشأة، لافتا الى أن هذا يأتي استمرار لحملة الرقابة البلدية التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بداية شهر رمضان المبارك .

ولفت الصفيان إلى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه جميع المسؤولين والمختصين في الوكالات والإدارات بالأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بالوقوف ميدانيا على تجهيزات المسالخ واسواق اللحوم، وتكثيف الرقابة الصحية عليها، والاستمرار في تكثيف الرقابة الميدانية المفاجئة على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمطابخ والمحلات والمخابز والأسواق ومحلات الحلويات والمعجنات، والتأكد من صلاحيتها والتأكد من الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية وتوفر الشهادات الصحية وتراخيص، مشددا على حرص الأمانة والبلديات التابعة لها على تطبيق الأنظمة والتعليمات، والتحقق من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.

وأضاف أن الأمانة قامت بتسخير كافة الإمكانيات والموارد البشرية لإنجاح "موسم العيد"، والذي تشارك فيه الأمانة و العديد من الجهات، وسيتم خلاله إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة، إذ تم تشكيل فريق عمل متخصص من الأمانة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في الأماكن التي سيتم إقامة الفعاليات عليها، إضافة الى أنه تم تهيئة هذه الأماكن من خلال أعمال الإنارة والنظافة وتزيين المواقع، ودعمها برجال الأمن والنظافة وعدد من الفرق المساندة، وتجهيز كافة الخدمات.

كما وضعت أمانة الشرقية خطة تنظيمية لعمل المسالخ في أيام عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، هذا بالإضافة الى تهيئة شاطئ نصف القمر لاستقبال المتنزهين في أيام عيد الفطر المبارك، بتوجيه أكثر من 5000 رجل نظافة للعمل على مدار اليوم للمحافظة على نظافة حاضرة الدمام، كما تم تخصيص 460 معدة مختلفة الأنواع للقيام بأعمال النظافة المختلفة، مع التركيز على الواجهات البحرية والشواطئ والحدائق والميادين وأماكن فعاليات موسم عيد الفطر المبارك.

وأنهت جميع البلديات المرتبطة في جميع محافظات المنطقة الشرقية استعداداتها البلدية لاستقبال عيد الفطر المبارك، من حيث تكثيف الرقابة وأعمال النظافة وكذلك وتجهيز الحدائق والميادين وتركيب عقود الزينة في الطرق والميادين، ودعت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بصحة البيئة والخدمات الأخرى التي تقدمها الأمانة من خلال البلديات التابعة والمرتبطة.

ودعا الصفيان الى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر هاتف طوارئ الأمانة الذكي 940 لاستلام البلاغات والشكاوى ومعالجتها، آو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للأمانة، مشددا على أن الأمانة قامت بتجهيز فريق متكامل للرد على الشكاوى واستقبال جميع الملاحظات خلال أيام عيد الفطر بهدف خدمة السائحين والزائرين .

// انتهى //

16:21ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تستقبل زوار العيد بأكثر من 12 مليون زهرة موسمية وألف فانوس تجميلي لموسم العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.