السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد جيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا



جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد جيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

15:37ت م

0063



جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد جيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //15:37ت م0063

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