شكرا لقرائتكم أمطار ورياح سطحية على المدينة حتى السادسة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-30 أمطار ورياح سطحية على المدينة حتى السادسة مساء متابعات الخليج 365 -واس نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة تصحبها نشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل محافظة بدر, ومحافظة العيص , والاجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.









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