الوجبات الجاهزة والآيس كريم وراء الموت المبكر

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

وجدت دراستان حديثتان أن الأشخاص، الذين يتناولون الأغذية المعالجة بكثرة كما يحدث بالنسبة للوجبات الجاهزة والآيس كريم، يواجهون خطر الإصابة بنوبة قلبية والموت المبكر.

وبهذا تصاف نتائج الدراستين، اللتين أجريتا في فرنسا وإسبانيا، إلى مجموعة من الأبحاث، التي تؤكد أن للأطعمة، التي تحتوي على كمية كبيرة من المكونات الصناعية، مجموعة من التأثيرات على صحة الإنسان، مثل السرطان والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

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وتوصل الباحثون في جامعة باريس إلى أن الأشخاص، الذين يستهلكون الوجبات الجاهزة يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وغيرها من مشكلات القلب والأوعية الدموية.

وقالت الدراسة : هناك أدلة كافية الآن تجعل السلطات الصحية تتخذ إجراءات لحماية الناس من هذا النوع من الوجبات.

وأوصت بأنه يجب على المستهلكين تجنب هذه الأطعمة قدر المستطاع.. نحن في الحاجة إلى العودة إلى الوجبات الغذائية الأساسية والصحية

من جهة أخرى توصلت الدراسة التي تمت في جامعة نافارا الإسبانية، أن ارتفاع معدل الوفيات مرتبط بزيادة استهلاك المثلجات والوجبات الجاهزة والكعك والحلويات.