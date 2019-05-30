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2019-05-30 شقيق ملك المغرب يصل إلى جدة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وصل صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد شقيق صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، إلى جدة اليوم، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب رئيس بعثة الشرف عبدالله بن سعد الغريري, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.









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