اخبار السعوديه

القيادة تهنئ جيتاناس ناوسيدا بفوزه في الانتخابات الرئاسية بليتوانيا

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع القيادة تهنئ جيتاناس ناوسيدا بفوزه في الانتخابات الرئاسية بليتوانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

Advertisements

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ جيتاناس ناوسيدا بفوزه في الانتخابات الرئاسية بليتوانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا