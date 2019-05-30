القيادة تهنئ جيتاناس ناوسيدا بفوزه في الانتخابات الرئاسية بليتوانيا

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

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وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.