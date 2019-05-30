شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال “آهل”من بنك التنمية، مبادرة قرض آهل يقدم مزايا والتي تتعلق بفترة سداد القرض وكونه يسدد بدون فوائد، وهو ما يوفر للمستفيدين من ألية جديدة للحصول على قروض التميل الاجتماعية بدون تراكم أعباء مادية جديدة عليهم خلال فترات السداد، وهو ما يساعد المستفيدين من الأفراد أو الأير السعودية على تجاوز الصعوبات والمحن المالية التي تؤثر عليهم، تم إطلاق برنامج (آهل) من خلال بنك التنمية الاجتماعية و الذي بهدف خلق مصادر تمويل للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض والمحدود وذلك لتحسين المستوى المعيشي وتوفير السيولة اللازمة للمواطنين و للأسر المنتجة، و هذا القرض لن يتم فرض عليه أي فوائد بنكية و لا عمولات يتم تحصيلها من المقترض، و يعتبر قرضا حسنا وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، ومع هذه المبادرة من بنك التنمية الاجتماعية الذي قال في بيان رسمي أن قرض “أهل” منتــج تمـويــلــي الاجتماعــي يقدم لمساندة الأسر التي تزايدت عليـــــهم المسؤوليات الأسرية في المقام الأول، حيث أن الحكومة السعودية دائما ما تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين وخصوصا محدودي الدخل فيهم، وأوضح بنك التنمية في بيانه أن شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال “آهل” ليست بكثيرة أو ليست بشروط تعجيزية بل هي تقع تحت إطار الشروط المتاحة للجميع على حد سواء، ونعرض لكم من خلال هذا المقال شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية.

طريقة التسجيل والتقديم على قرض آهل التمويلي عبر بنك التنمية الاجتماعية 1440

أولا عليك الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع بنك التنمية الاجتماعية من هنا.

وبعد ذلك يتم النقر على التقديم الإلكتروني.

شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية

النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات.

الرجال سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو متسبب.

المستحق لقرض آهل هو المقترض الذي أتم مدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق القرض السابق في الوقت الحالي.

الفئات التي تحصل على قرض “أهل”

الأسرة.

الترميم.

الفئات الخاصة.

مميزات قروض منتج آهل التمويلي 1440

من أول المميزات القروض التمويلية من البنك أنها دون أي فوائد.

تصل مبالغ القرض التمويلي إلي 60 ألف ريال سعودية للأسر.

يمكن أن يتم الحصول على هذا القرض أكثر من مرة بناءاً على ما قرارات البنك.

يمكن أن يحصل كلاً من (قروض الأسرة ، الفئات الخاصة، الترميم) على القرض التمويلي.

فترة السماح للقرض يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلي أن الأقساط تكون يسيرة.

برنامج أهل يمنح قروضا بدون فوائد للرجال (موظف – متسبب – متقاعد) والنساء (أرملة – مطلقة – مهجورة)، وتصل قيمة قرض آهل إلى 60 ألف ريال سعودي، وتمتد فترة سداد القرض حتى 5 سنوات، ومن أهم مميزات القرض أنه بدون فوائد أو رسوم إدارية، وهو منتج تمويلي من قبل بنك التنمية الاجتماعية مقدم للأسر والأفراد التي تزايدت عليهم المسؤولية الأسرية والأعباء الحياتية، كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن من شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال أن يكون المستفيد قد مرت خمس سنوات ميلادية على حصوله على القرض السابق إن وجد، كما أكد بنك التنمية أن مبادرة أهل لها ميزة تأتي في صالح بعض الأشخاص وهي أنه عدم الانتظام في السداد للقرض سابق لا يكون سبباً في عدم الحصول على قرض أهل.

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ويسعى بنك التنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة إلى توفير منتجات تتماشى مع متطلبات الوقت الراهن بعد أن ارتفعت أسعار المتطلبات الرئيسة للمعيشة، وأيضا توفير أكثر من منتج من القروض للشباب والأشخاص ذات الدخل المنخفض، جدير بالذكر، أن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذاً على مستوى السعودية، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية.

وفيما يخص مسألة وجوب الكفيل فقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي أنه إذا كان المتقدم موظف في جهة غير حكومية فعليه أن يقوم بإحضار كفيل يكون موظف في عمل حكومي على رأس العمل، بحيث تكون التزاماته المالية المسجلة في سمة تسمح بالكفالة كما يمكن أيضا الاستعانة في التقرير الانتمائي المتواجد في سمة لكي يتم معرفة جميع التزاماته المالية، الجدير بذكر أن خدمات ومنتجات البنك المختلفة منذ تأسيسه عام 1391هـ وقد استفاد الملايين منذ التأسيس وإلى الآن، وتحديدا أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة في المملكة العربية السعودية، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال في القروض الاجتماعية والإنتاجية.

وأوضحت الإدارة أن على المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق رابط التقديم ولا يلزم مراجعة الإدارة، وسيتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية، على ما تم حيال طلبه، ويتم استبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط، وجميع الطلبات السابق الورقية والإلكترونية لاغية، كما قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير وسائل اتصال مختلفة للأسر الراغبة بالتعرف بشكل أكثر على الشروط اللازمة لـ التقديم على قروض آهل 1440 والاستفادة منه داعياً الاتصال به عبر الرقم الموحد للبنك 920008002 أو من خلال التواصل على البريد الإلكتروني مركز الاتصال لبنك التنمية الاجتماعية [email protected] أو من خلال الصفحة الرسمية للعناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر [email protected]

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