شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الطائف)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، من خلال الموقع الإلكتروني ( www.998.gov.sa)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.