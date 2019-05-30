محمد بن مسعود - الدمام - على هامش اجتماع وزراء خارجية في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية مخدوم شاه محمود قريشي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية العادية، في دورتها الرابعة عشرة في مكة المكرّمة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، فيما توجه الأمين العام للمنظمة بالشكر إلى الوزير الباكستاني على دعم بلاده لمشاريع وبرامج المنظمة والدور الذي تقوم به باكستان العضو المؤسس خدمة للأمة الإسلامية.

وتقدم وزير الخارجية الباكستان بالشكر إلى الأمين العام ومنظمة التعاون الإسلامي على الجهد الذي بُذل من أجل عقد القمة الإسلامية الرابعة عشرة، والجهود التي تضطلع بها المنظمة تجاه تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وثمن دور المنظمة في عقد اجتماع مجموعة الاتصال حول جامو وكشمير، مؤكداً أن باكستان ستظل داعمة لعمل وأنشطة المنظمة.

"العثيمين" يبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع مع وزير خارجية باكستان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-30 التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية مخدوم شاه محمود قريشي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية العادية، في دورتها الرابعة عشرة في مكة المكرّمة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، فيما توجه الأمين العام للمنظمة بالشكر إلى الوزير الباكستاني على دعم بلاده لمشاريع وبرامج المنظمة والدور الذي تقوم به باكستان العضو المؤسس خدمة للأمة الإسلامية.

وتقدم وزير الخارجية الباكستان بالشكر إلى الأمين العام ومنظمة التعاون الإسلامي على الجهد الذي بُذل من أجل عقد القمة الإسلامية الرابعة عشرة، والجهود التي تضطلع بها المنظمة تجاه تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وثمن دور المنظمة في عقد اجتماع مجموعة الاتصال حول جامو وكشمير، مؤكداً أن باكستان ستظل داعمة لعمل وأنشطة المنظمة. 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 Advertisements 03:36 PM على هامش اجتماع وزراء خارجية في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية على هامش اجتماع وزراء خارجية في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية مخدوم شاه محمود قريشي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية العادية، في دورتها الرابعة عشرة في مكة المكرّمة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، فيما توجه الأمين العام للمنظمة بالشكر إلى الوزير الباكستاني على دعم بلاده لمشاريع وبرامج المنظمة والدور الذي تقوم به باكستان العضو المؤسس خدمة للأمة الإسلامية.

وتقدم وزير الخارجية الباكستان بالشكر إلى الأمين العام ومنظمة التعاون الإسلامي على الجهد الذي بُذل من أجل عقد القمة الإسلامية الرابعة عشرة، والجهود التي تضطلع بها المنظمة تجاه تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وثمن دور المنظمة في عقد اجتماع مجموعة الاتصال حول جامو وكشمير، مؤكداً أن باكستان ستظل داعمة لعمل وأنشطة المنظمة.

، "العثيمين" يبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع مع وزير خارجية باكستان ،

المصدر : الخليج 365

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