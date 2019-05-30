، "العويران" يوجّه رسالة عتب لرابطة المحترفين: نحن نُكرم في الخارج ونُتجاهل من الداخل! ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه الدولي السابق ولاعب الشباب سعيد العويران رسالة عتب لرابطة دوري المحترفين، رغم دعوته لحفل توزيع جوائز نجوم الموسم الرياضي 2018-2019، وعدم إتاحة الفرصة لمشاركته في تكريم الفائزين.

وقال "العويران" لـ"الخليج 365": وُجّهت لي الدعوة لحضور حفل تكريم نجوم الدوري من قبل الرابطة، ورحبت بالدعوة فوراً؛ لأن هذا التكريم يعد اعترافاً بما قدمه اللاعبون السابقون في رفعة شأن الكرة السعودية، ومشاركتهم في تكريم نجوم الموسم هو تكريم آخر لهم وللأجيال، لكن فوجئت بعدم إتاحة الفرصة لي في مشاركة تقديم الجوائز للفائزين، كما حظي بذلك رفقاء الدرب الكابتن ماجد عبدالله ومحمد الدعيع وفؤاد أنور".

وأبدى اللاعب السعودي الأكثر صيتاً بعد حضوره اللافت في مونديال كأس العالم 94 ومشاركته في مونديال 98 وكأس القارات 92 وكأس الخليج، بالإضافة للحضور العربي مع منتخب بلاده وناديه الشباب استغرابه الشديد؛ لما حدث له من تجاهل في حفل جوائز رابطة دوري المحترفين.

واختتم حديثه قائلاً: "نُكرم في الخارج ونُتجاهل من الداخل، أمر غريب فعلاً!".