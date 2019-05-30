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انت الان تتابع تفاصيل خبر احتياطي قطر الأجنبي يرتفع لأعلى مستوى منذ 2015 والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 02:51 مساءً - أظهرت بيانات رسمية قطرية، اليوم الخميس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أبريل 2019 بنسبة 3.98% على أساس شهري، ليصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 190.76 مليار ريال (53 مليار دولار) بالشهر الماضي.
وكانت الاحتياطيات في قطر سجلت 183.46 مليار ريال (50.87 مليار دولار) في مارس الماضي.
وعلى أساس سنوي ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.8% مقارنة بنحو 144.7 مليار ريال (40.2 مليار دولار) في أبريل 2018.
وبحسب البيانات، تضمن الاحتياطي 56.67 مليار ريال (15.7 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 58.15 مليار ريال (16.1 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.
وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 5.62 مليارات ريال (1.55 مليار دولار)، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 68.38 مليار ريال (19 مليار دولار).
ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017، حصاراً على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صموداً أمام تداعيات المقاطعة.
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