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السعودية تعلن أهدافها من قمم مكة

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 02:51 مساءً - كشف عادل الجبير،  وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عن هدف بلاده من قمم مكة، الخليجية والعربية والإسلامية، التي تعقد اليوم الخميس وغداً الجمعة.

وقال الجبير في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الخميس: إن "القمتين الاستثنائيتين لدول والجامعة العربية، هدفهما إدانة الأحداث الأخيرة في المنطقة والسياسات الإيرانية التي تأتي خلف هذه الأحداث، أما القمة الإسلامية فهي قمة اعتيادية يتم فيها نقل الرئاسة من دولة الرئاسة الحالية تركيا إلى دولة الرئاسة المقبلة ممثلة في السعودية".

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كما شدد على أن بلاده لا ترغب في نشوب حرب بالمنطقة، "لكنها ستسعى لحماية أرضها وشعبها ومصالحها بالطرق المناسبة، وفي الوقت نفسه نحن لا نريد أن تستمر إيران في سياستها العدوانية في المنطقة".

وتُعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط، وبالتوازي مع انعقاد قمتين خليجية وإسلامية.

وتبحث القمة العربية الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيّرة، على محطات لضخ النفط بالسعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

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