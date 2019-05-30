السعودية | أمير دولة الكويت يصل إلى جدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:47 مساءً, 30 مايو 2019 م المناطق - واس وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني , ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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