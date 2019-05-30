قمم مكة.. بدء توافد القادة والزعماء على السعودية

خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بدأ الزعماء العرب والمسلمين الخميس، التوافد على المملكة العربية السعودية، لحضور قمتين عربية وخليجية طارئتين الخميس، تعقبهما في اليوم التالي القمة الإسلامية العادية الـ14.

ويترقب العالم نتائج هذه القمم وسط توقعات أن تضع خارطة طريق تسهم في تعزيز التضامن العربي والإسلامي ودعم الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة عواقب تصرفات إيران الإرهابية ووضع حد لسياساتها التخريبية وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة.

ووصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له اليوم الخميس، إلى السعودية لرئاسة وفد الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الطارئة، ومؤتمر القمة الإسلامي.





كما وصل وفد سلطنة عمان إلى السعودية لحضور قمم مكة الثلاث، برئاسة يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وصل أيضا إلى جدة لحضور القمتين العربية الاستثنائية والإسلامية اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

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وأعلنت الرئاسة المصرية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمتين العربية والإسلامية، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن المساهمة بفعالية بجهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.





وتوجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني إلى السعودية الخميس مترئسا وفد بلاده المشارك في القمتين العربية والإسلامية.

ووصل الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نورالدين بدوي إلى جدة الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.





وقام كل من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي، ورئيس جمهورية غينيا البروفسور ألفا كوندي، ورمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، ورئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج أمادو جون كوليبالي، بزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، قبيل التوجه إلى جدة تمهيدا لمشاركتهم في القمة الإسلامية.



كما وصل ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وإسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي إلى جدة الخميس؛ لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة.