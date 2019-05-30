السيسي يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية والإسلامية

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - جدة

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جدة، اليوم الخميس، للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة، اليوم وغدًا.

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وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل الجماعي المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.