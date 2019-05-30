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عملية نوعية للتحالف تستهدف ميليشيا الحوثي في صنعاء

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2019-05-30

عملية نوعية للتحالف تستهدف ميليشيا الحوثي في صنعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية استهداف نوعية صباح اليوم الخميس، على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

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وفي وقت سابق، قصف طيران التحالف مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في عدة مؤتمرات صحفية، استهداف التحالف على نحو مستمر للأهداف الحوثية في تلك القاعدة.

وقال إن قاعدة الديلمي تحولت إلى مركز حوثي لتصنيع الطائرات المسيرة وصيانتها، فضلاً عن تخزين الأسلحة.





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