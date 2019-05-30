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رئاسة الحرمين تنشئ عيادتين صحيتين للمعتكفين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقاصدي المسجد الحرام، واهتمامًا بكل ما يسهم في أمنهم وسلامتهم، انشأت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلة بإدارة تنسيق العمل التطوعي عيادتين صحيتين بالمسجد الحرام.
وجاء إنشاء هاتين العيادتين لخدمة قاصدي المسجد الحرام من المعتكفين والمعتكفات لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وما يحتاجون إليه خلال فترة الاعتكاف، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية التطوعية (SMAV).
ويأتي ذلك سعيًا من الرئاسة العامة على الحفاظ على صحة قاصدي الحرم المكي، لكي يؤدوا مناسكهم في كل طمأنينة وعافية موفورة.
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