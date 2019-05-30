2019-05-30

الشيخ المغامسي قبل قمم مكة المكرمة: اللهم اجعلها جمعًا للكلمة ودفعًا للشر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دعا إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، بأن تكون قمم مكة المكرمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جمعًا للكلمة ودفعًا للشر.

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وقال المغامسي: اللهم اجعل في هذه اللقاءات المكيّة عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله.. اللهم واجز خادم الحرمين وسمّو ولي عهده خير الجزاء ووفقهما لكل خير وفلاح.

وتستعد مكة المكرمة لاستضافة 3 قمم هامة خلال الأسبوع الجاري لتؤكد قدرة المملكة على حشد العالم العربي والإسلامي إضافة إلى دول مجلس التعاون وذلك لوضع حد للاعتداءات الإيرانية المتكررة.

وستشهد مكة ثلاث قمم اثنتين منها طارئتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهما القمة الخليجية الطارئة، والقمة العربية الطارئة، أما القمة الثالثة فهي القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرّمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.