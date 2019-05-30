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أمير الكويت يصل إلى جدة للمشاركة في قمم مكة المكرمة الثلاث
متابعات الخليج 365 - جدة
وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، إلى جدة للمشاركة في قمم مكة المكرمة الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتقام اليوم وغدًا.
وتستعد مكة المكرمة لاستضافة 3 قمم هامة خلال الأسبوع الجاري لتؤكد قدرة المملكة على حشد العالم العربي والإسلامي إضافة إلى دول مجلس التعاون وذلك لوضع حد للاعتداءات الإيرانية المتكررة.
وستشهد مكة ثلاث قمم اثنتين منها طارئتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهما القمة الخليجية الطارئة، والقمة العربية الطارئة، أما القمة الثالثة فهي القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرّمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
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