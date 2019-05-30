الرئيس السنغالي والوزير الأول في الجزائر يصلان إلى جدة

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - واس

وصل فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال إلى جدة اليوم، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ،صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال رئيس بعثة الشرف فهد بن علي الدوسري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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كما وصل معالي الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نورالدين بدوي إلى جدة اليوم، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.