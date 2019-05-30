العالم يبرز دور المملكة في توحيد الصفوف ضد إرهاب إيران

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت وكالة الأنباء “فرانس برس”، أن القمم المنتظر عقدها اليوم وغدًا في مكة المكرمة، ستوحد جبهات الدول العربية والمسلمة ضد أنشطة إيران الخبيثة، خاصة بعد الهجمات على منشآت وناقلات نفطية خلال وقت سابق من مايو الجاري.

أنشطة إيران الإرهابية

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة حشدت الدول الإسلامية ضد إيران وأنشطتها الإرهابية، وطالبت “بالحزم” بشأن الهجمات على منشآت النفط الخليجية قبل ثلاث قمم مؤثرة على المستوى السياسي مع تصاعد التوترات الإقليمية.

وانتقد وزير الخارجية إبراهيم العساف التدخل الإيراني في المنطقة، بعد ساعات فقط من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأن طهران كانت شبه مؤيدة لهجمات ناقلات النفط.

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ويأتي هذا الموقف المتشدد عشية القمة العربية والخليجية الطارئة التي دعت إليها المملكة لمناقشة الأزمة وسبل عزل طهران وسط مخاوف من تصعيد عسكري.

وقال العساف أمام تجمع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، إن “دعم طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن دليل على التدخل الإيراني في شؤون الدول الأخرى وهذا شيء يجب على الدول الإسلامية رفضه”.

جبهات موحدة

وحسب صحيفة جولف نيوز الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن القمم الثلاث في مكة المكرمة، والتي تعد أقدس مدينة في العالم الإسلامي، تمنح الفرصة لإقامة جبهات عربية وخليجية وإسلامية موحدة ضد طهران.

وقال حسين إيبش، الباحث في معهد دول الخليج العربي في واشنطن: إن هدف الرياض هو “تعزيز الدعم العربي والإسلامي، والإعداد المبكر لمواجهات دبلوماسية وسياسية”.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية: أن القمة الطارئة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، تعقد يوم الخميس، أي قبل يوم واحد من انعقاد قمة منظمة المؤتمر الإسلامي المقررة منذ فترة طويلة.